Не взяла записку от мужа и сняла обручальное кольцо: Дрожжина отстранилась от Цивина после решения суда

Актриса Наталия Дрожжина сняла обручальное кольцо. На это обратили внимание журналисты на одном из судебных заседаний по делу о хищении наследства актера Алексея Баталова.

Дрожжина не смотрела на мужа Михаила Цивина, сидящего на скамье подсудимых.

Подруга пары Елена Старостина объяснила, что 75-летняя актриса «тяжелобольна» и ей нужна помощь врачей. «Наташа сейчас весит 47 килограмм, кольцо просто спадает с пальца», - сообщила она. Слова Старостиной приводит сайт PROZVEZD.

Кроме отсутствующего кольца, журналисты обратили внимание на другое: Дрожжина не посмотрела в сторону мужа, когда тот пытался протянуть ей записку. В итоге послание забрал судебный пристав.

Народная артистка РФ Лариса Курдюмова отметила, что после приговора суда Дрожжина «опала» и «осунулась». По ее словам, раньше в семье Цивин был «всему голова», а теперь актриса «не знает, как ей жить».

Напомним, суд назначил Дрожжиной наказание в виде четырех лет условно, а Цивину – 5 лет тюрьмы. Рассмотрение дела длилось несколько лет.

Родственники актера остались недовольны приговором. Дочь Баталова Мария намерена обжаловать решение суда. Она боится, что оставшаяся на свободе актриса будет мстить.