74-летняя актриса может отомстить: дочь Баталова расплакалась, услышав мягкий приговор Дрожжиной

Дочь актера Алексея Баталова Мария, страдающая ДЦП, расплакалась в суде, услышав приговор актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину. Напомним, по делу о мошенничестве Цивину назначили 5 лет колонии общего режима, а его супруга отделалась четырьмя годами условно.

Мария Баталова плакала не из жалости: она испугалась, что актриса может отомстить. Женщина видит в ней опасность и планирует обжаловать приговор: ее цель добиться реального срока для Дрожжиной.

Комментарий Марии Баталовой привели ее представители, так как она не может говорить из-за ДЦП. Дочь покойного актера рада, что все обидчики признаны виновными, но недовольна, что в отношении Дрожжиной вынесли мягкое решение.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко сказала: «Маша боится, что на свободе Дрожжина может ей мстить. Мы боимся ее». Слова приводит сайт kp.ru.

Леонтенко рассказала, что даже будучи на скамье подсудимых Дрожжина взимала плату за квартиры, собственником которых по решению суда признана Мария Баталова. За полгода она получила 480 тыс. рублей.

На предыдущее заседание Дрожжину доставили на перевозке для лежачих и малоподвижных. 74-летнюю актрису вели в суд под руки. Она была одета во все черное и заметно похудела.