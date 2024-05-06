Не взяла ноты и перешла на шепот: певица Татьяна Овсиенко публично опозорилась на концерте

Певица Татьяна Овсиенко опозорилась на недавнем концерте, когда у нее неожиданно отключилась фонограмма. Она не смогла взять верхние ноты и в некоторых местах вовсе перешла на шепот. Об этом сообщает mk.ru.

В последнее время исполнительница хита «Школьная пора» не так часто появляется в медийном пространстве, из-за чего многие СМИ посчитали, что она пропала. Однако, как призналась сама Татьяна, на самом деле со сцены она не уходила и даже не прекращала гастрольную деятельность. Вот только выступления ей, по всей видимости, даются все сложнее. Об этом говорит ее недавний концерт, на котором Овсиенко не смогла «вытянуть» один из своих хитов.

По информации источника, певица с трудом осилила композицию, еле дотягивалась до верхних нот, иногда и вовсе переходя на шепот. Фонограмма вновь включилась только к припеву.

Когда ролик с конфузом Татьяны распространился по Сети, ее «засыпали» гневными комментариями. Люди писали, что она разучилась петь, а кто-то связал проблемы с вокалом певицы со слухами о ее проблемах с алкоголем.

Сама Овсиенко скандал пока никак не прокомментировала.

Ранее Татьяна Овсиенко оправдалась за скандальное выступление в Краснодаре и свой вид.