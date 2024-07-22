«Не вырубишь топором»: на Любовь Успенскую подали в суд из-за хита «По полюшку»

Автор песни «По полюшку» Наталья Лапина подала в суд на Любовь Успенскую. Поэтесса обвинила певицу в нарушении авторских прав.

Как рассказала «Известиям» юрист Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, желание Лапиной судиться связано с популярностью хита «По полюшку».

«Увидев популярность этой песни, возможно, Наталья о чем-то пожалела. Но тут уже что написано пером, то не вырубишь топором. Так что у нас в этом плане все в порядке», — заверила Сенина.

Она подчеркнула, что Успенская на законных основаниях исполняет песню несмотря на то, что Лапина отрицает факт заключения контракта о правах пользования.

По словам Сениной, все договоренности между сторонами были соблюдены.

«Контракт заключен, заключен на ту сумму, которая соответствует действительности. Сумма оплачена, что нами тоже может быть подтверждено», — отметила юрист.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская во время гастролей в Белоруссии спела свой хит «По полюшку» и оказалась в центре нового скандала. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что в 2021 году запретила артистке исполнять эту песню из-за отсутствия авторских отчислений.