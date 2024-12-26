«Не выполняет команды»: любимую собаку Яниса Тиммы привезли в Париж и передали его отцу

Отец покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы приехал в Париж, чтобы забрать собаку сына по кличке Бу. Райтис Тимма встретился с другом спортсмена Марком Пугачевым, который лично привез пса из США.

«Ну что, друзья, я в Париже! До конца не осознаю, что это получилось. Собаку передал отцу лично. Также деньги, которые мы с вами собрали, отдал наличными всю сумму», - сообщил друг Яниса в своем блоге.

Он также отметил, что сильно устал за эти дни, так как организация перелета крупной собаки, не знающей команд, отняла у него много сил.

«У меня аж слезы от всей этой движухи. Вы представить себе не можете, что такое перевезти питбуля из США в Европу в салоне самолета, который не выполняет команды», — разоткровенничался блогер.

Марк добавил, что отец Яниса 26 часов добирался из Риги в Париж, чтобы забрать собаку, поэтому он не мог подвести его.

Ранее проживающий в США Марк Пугачев рассказал, что один из приятелей Яниса Тиммы попытался нажиться на произошедшей трагедии. Как оказалось, спортсмен оставил ему свою собаку на время поездки в Москву, а после известий о самоубийстве американец потребовал за питомца 1800 долларов.