«Какие люди все-таки гнилые»: в США попытались нажиться на трагедии Яниса Тиммы

Проживающий в США блогер Марк Пугачев рассказал, что один из приятелей латвийского баскетболиста Яниса Тиммы попытался нажиться на произошедшей трагедии. Как оказалось, спортсмен оставил ему свою собаку на время поездки в Москву, а после известий о самоубийстве мужчина потребовал за питомца 1800 долларов.

«Не перестаю удивляться, какие люди ужасные. Я связался с человеком по поводу собаки Яниса. Этот тип — какой-то товарищ Яниса. Я спрашиваю: „Ты можешь отдать собаку?“ Он пишет: „Да, ты можешь ее забрать, тебе нужно заплатить 1795 долларов“. Проблема тут, конечно, не в деньгах. Я просто не перестаю удивляться, какие люди все-таки гнилые», - заявил Пугачев в своем блоге.

Он подчеркнул, что за собакой присматривал местный житель и с грустью констатировал, что у «американцев нет души».

«Эта ситуация показывает, насколько у них нет ни сердца, ни понятий», — заключил блогер.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, певице Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

Ранее стало известно, что собаку Яниса Тиммы отправят в Латвию. Об этом попросил отец покойного баскетболиста.