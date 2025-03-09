Не выплатила налоги на сумму более 127 млн: Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

Блогер Александра Митрошина придумала схему для отмывания денег. Она легализовала средства через покупку недвижимости в центре Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили в отношении девушки дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае. Блогерше вменяется то, что она использовала упрощенную систему налогообложения, тогда как ее заработок превышал допустимый лимит.

Вместо Митрошиной деньги получали некие индивидуальные предприниматели, которые оказывали услуги ее фирме. Она легализовала средства через оплату по договору долевого участия и через покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что Митрошина на допросе полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов. В ближайшее время ей должны будут избрать меру пресечения.