Не выплатил вознаграждение авторам: назначена дата по иску к Киркорову на 2 млн рублей

Певца Филиппа Киркорова обвинили в невыплате вознаграждения авторам песен, которые были исполнены в апреле 2022 года. Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с требованием взыскать с артиста 2 млн рублей. Предварительное слушание назначено на 20 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

В иске заявлено о взыскании компенсации за нарушение прав авторов. Его рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

В пресс-службе РАО заявляли, что речь идет о таких композициях, как «Цвет настроения черный», «Просто подари», «Единственная моя» и других. В число авторов, в защиту которых подан иск, вошли певица Ирина Дубцова, исполнитель Олег Газманов, композиторы Раймонд Паулс и Илья Резник, а также другие.

Позиция Киркорова по поводу иска будет известна позже. Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская ранее утверждала, что он не знает об иске.

Череда неприятностей обрушилась на Киркорова после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Музыканта вырезали из новогодних эфиров, из афиши фильма с его участием. 12 января он выложил отрывок новой песни под названием «Слухи». До этого артист долго молчал после извинений за участие в вечеринке.