«Бесславное насильственное покидание стен»: перенесшую инсульт Елену Кондулайнен выгоняют из театра

Актриса Елена Кондулайнен призналась, что ее собираются уволить из Театра Луны, где она проработала почти 30 лет. Руководство обратилось к ней с просьбой покинуть труппу, но артистка не согласна уходить так «бесславно». Подробности узнал портал mk.ru.

Пять лет назад Елена перенесла инсульт, восстановление после которого у нее продолжается до сих пор. Она находится в клинике, где врачи помогают ей справиться с последствиями. Результаты актрису радуют. По ее словам, ей удалось вернуть скорость речи. Сейчас у Кондулайнен есть мотивация поскорее поправиться, так как раньше с этим были проблемы.

Артистка продолжает лечение, чтобы вернуться в профессию. При этом в родном театре, по всей видимости, ее уже не ждут. Елена рассказала, что ей предложили уволиться по собственному желанию. Но она хочет сыграть еще хотя бы одну роль на сцене.

«Руководство предлагает мне отказаться продолжать свою деятельность. Я не могу на это решиться. <…> Считаю, что театр вполне может мне дать небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить меня на пенсию как заслуженного работника – как в фильме «Старики-разбойники», с почестями и с хорошими пожеланиями. Я это заслужила, а не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен», - заявила актриса.

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