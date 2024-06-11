Не выходит на связь и не появляется на публике: почему затаилась актриса Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова и ее муж уже полгода не выходят на связь с внешним миром. В последний раз журналисты общались с супругом звезды кинематографа в ноябре 2023 года. Сейчас он на звонки не отвечает. Об этом сообщает «Абзац».

Непубличный образ жизни Ахеджакова начала вести после того, как покинула «Современник» из-за своих политических высказываний. Ходили слухи, что она эмигрирует, как и многие другие артисты, однако эту информацию опровергали. Что же сейчас происходит с актрисой, практически неизвестно, ведь она предпочитает не давать СМИ комментарии уже долгое время.

Полгода назад журналисты смогли дозвониться до мужа Лии Ахеджаковой. Тогда он сообщил, что у нее все в порядке, а отвечать на звонки она не может из-за работы. После этого пропал и он.

Как считает актриса Яна Поплавская, Ахеджакова могла затаиться, так как столкнулась с «честным возмущением» народа.

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно», - пояснила Поплавская.

Ранее общественник Виталий Бородин призвал не жалеть Лию Ахеджакову.