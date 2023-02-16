Не выдержал перелет: близкие Николая Носкова честно рассказали, почему в Перми выступал не он

Близкие 67-летнего певца Николая Носкова объяснили скомканное выступление артиста в Перми. На концерте он с трудом исполнил только две песни, сидел в инвалидном кресле и остановил выступление на третьей композиции, швырнув микрофон. Потом Носкова и вовсе заменили другим артистом, который развлекал публику оставшееся время.

Жена Николая Носкова не захотела комментировать ситуацию изданию kp.ru. Она коротко сказала: «Пройдет время, все забудется».

Источники в окружении исполнителя все же внесли ясность. По их словам, состояние Носкова ухудшилось после сложного перелета. Такая ситуация уже была, когда певец выступал в Витебске.

«После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал», - сказал источник и отметил, что артист «спел столько, сколько смог».

Билеты на выступление Носкова стоили от 1,5 до 5,5 тыс. рублей. Людям не вернули деньги, а певец призвал не сердиться.

Носков пять лет назад перенес инсульт и чудом выжил. До сих пор у певца остались проблемы с речью и не полностью восстановились функции одной руки и ноги.