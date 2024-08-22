«Не все умеют быть гибкими»: Татьяна Бакальчук заявила, что понимает мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав продолжают греметь на всю страну историей с разводом. Не так давно предпринимательница стала активно давать интервью, чтобы пролить свет на события вокруг своей семьи. Оказалось, что мнения супругов расходятся не во всем. Например, Татьяна понимает мужа, который, по ее словам, не хочет выходить из зоны комфорта, передает msk1.ru.

Речь идет о бизнесе пары. Разногласия между Бакальчуками возникли, в том числе, из-за него. Владислав был против объединения компании с Russ, чтобы выйти на международный рынок. Татьяна же, наоборот, видела в этом отличную возможность начать мировую экспансию.

«Владислав, к сожалению, не разделяет такую точку зрения. Но я его отчасти понимаю. Не все умеют быть гибкими, многим тяжело терять зону комфорта, когда и так все хорошо», — отметила Бакальчук.

Ранее Владислав заявил, что Wildberries назван в его честь. Он уже подал документы на регистрацию товарного знака WB.