«Эти буквы символизируют не просто бренд»: муж Татьяны Бакальчук заявил, что Wildberries назван в его честь

Муж самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук заявил, что маркетплейс Wildberries был назван в его честь. Как пояснил Владислав Бакальчук, он хочет помешать передаче доменного имени wb.ru в распоряжение объединенной компании РВБ.

Бизнесмен, которому в Wildberries принадлежал 1% акций, подал заявление на регистрацию товарного знака WB.

«Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Владислав также пояснил, что регистрация товарного знака поможет ему защитить права на строительный бизнес, который занимается возведением складов для Wildberries.

Кроме того, Бакальчук подтвердил отправку досудебных претензий Татьяне, но так и не дождался ответа от жены и ее представителей.

«Я намерен и дальше вкладываться в будущее, которое строили вместе», - заключил Владислав.

Ранее муж Татьяны Бакальчук заявил, что его не пускают в офис Wildberries. После начала бракоразводного процесса, Владислава отстранили от работы в компании. Бизнесмен уверяет, что его жену «одурманили» новые партнеры из компании Russ Outdoor, которые заявили о слиянии с маркетплейсом.