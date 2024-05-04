«Не все туда попадут»: Нюша заявила, что готовит сольный концерт в Москве

Певица Нюша активно готовится к возвращению на сцену после перерыва в карьере. В эфире шоу «Кстати» на VK Видео исполнительница хита «Выше» объявила, что готовит сольный концерт в Москве летом.

Однако артистка призналась, что на мероприятие смогут попасть не все, поскольку планируется, что количество посетителей будет ограничено.

«Я планирую сольный концерт в Москве в августе. Он будет, скорее всего, на ограниченное количество людей. Не все туда попадут. Но хорошая новость, что кто-то попадет», — заявила Нюша.

На вопрос о месте проведения концерта певица ответила, что это также пока остается интригой, но все же частично приоткрыла завесу тайны.

«Это другая часть сюрприза, которая станет известна чуть попозже. Это вообще будет корабль», — рассказала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Нюша после долгого молчания в декабре 2023 года объявила о желании вернуться на сцену.

«Я четко поняла, что я соскучилась по творчеству и хочу заново окунуться в этот процесс. Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось, и я провела очень большую внутреннюю работу над собой», — поделилась артистка.