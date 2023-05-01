«Не все раны зажили»: 46-летнему Роману Костомарову не проводили операцию по протезированию

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова, и с тех пор публика не прекращает молиться за его здоровье. За время, проведенное в больнице, Олимпийский чемпион перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день фигуристу уже лучше: он в состоянии общаться с семьей и пользоваться социальными сетями. Однако, выяснилось, что некоторые проблемы у Романа все-таки остались.

На днях появилась информация о том, что спортсмену провели операцию по протезированию. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер, который опроверг подобные сообщения: организм фигуриста еще не готов к таким манипуляциям.

«О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры», — резюмировал источник информации.

Ранее Илья Авербух высказался о возвращении Костомарова на лед. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 41-летний Дима Билан перестал скрывать проблемы со здоровьем. Мужчина заявил: «Думал, что сейчас свалюсь». Полное высказывание артиста читайте в этой статье.