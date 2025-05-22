«Не все меня любят»: Алсу рассказала о завистниках и хейтерах

Певица Алсу рассказала о хейтерах и допустила, что за ее спиной говорят гадости. Об этом сообщает Kp.ru.

Журналисты пообщались за кулисами премии канала RU.TV с певицей Алсу. Знаменитость рассказала, что несмотря не небольшое количество хейтеров в ее соцсетях, с критикой она все же регулярно сталкивается.

«Не все меня любят, находится и ложка дегтя, конечно же», — заявила она.

При этом Алсу не знает звездных коллег, которые ее бы недолюбливали.

«В шоу-бизнесе, ну, может, за спиной что-то говорят, я не знаю. Я, честно, очень добрый человек. Я никому не желаю плохого. Я всем все прощаю. Я выбрасываю весь негатив из своей жизни. И хочу окружать себя только позитивом», — добавила она.

Напомним, Алсу после 18 лет совместной жизни с мужем Яном Абрамовым подала на развод 27 августа 2024 года. По слухам, причиной расставания стали измены бизнесмена.

Ранее мы писали о том, что Алсу ответила на слухи о многочисленных пластических операциях.