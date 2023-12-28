«Бал сатаны»: в РПЦ высказались о визите Киркорова на «голую» вечеринку Ивлеевой

Настоятель храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Сапково Рязанской епархии протоиерей Виталий Рыбаков дал нравственную оценку визиту певца Филиппа Киркорова на скандальную «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Его слова приводит издание «Абзац».

Как признался представитель РПЦ, своим визитом на мероприятие Киркоров пытался продемонстрировать свой особый статус относительно других людей.

«Эту вечеринку можно назвать балом сатаны. У меня как раз в голове возникла ассоциация со сценой из «Мастера и Маргариты». Появление там Киркорова говорит о его тщеславии. Он, как и все остальные гости мероприятия, решил возвыситься над другими людьми и унизить их», - сказал отец Виталий.

Священнослужитель отметил, что вечеринка Ивлеевой стала вызовом не только всему обществу, но и будущим поколениям. Он также сравнил поведение певца с «танцами на гробах».

Кроме того, представитель РПЦ объяснил, что после начала СВО запустился процесс «перерождения общества», вследствие чего обычные граждане просто не сумели проигнорировать дурное поведение Киркорова, как это было прежде.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров обратился к юристам, опасаясь потерять звание народного артиста.