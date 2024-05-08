Александр Маршал заявил, что уехавшие звезды боятся потерять свою недвижимость. Об этом сообщает aif.ru.

Певец Александр Маршал выразил мнение об уехавших из России знаменитостях. По его словам, страну покинули те, кто за последние 10 лет ни разу не приезжали в ДНР и ЛНР.

«Они считали так: да, ладно, они там сами разберутся. Вначале СВО многие мои коллеги выставили на своих страницах в соцсетях чёрные квадраты. Но если б мы не начали спецоперацию, было бы хуже в тысячу раз», — уверен певец.

Маршал также заявил, что артисты, которые отказались поддерживать СВО, боятся потерять недвижимость за рубежом.

«Главное, что движет теми, кто уехал, как мне кажется, это страх потерять недвижимость. Я просто знаю таких артистов, у которых там недвижимость, счета», — рассказал певец.

Напомним, Александр Маршал находится под санкциями трех стран: Украины, Канады и Латвии. Въезд в эти страны музыканту запрещен.

Ранее мы писали о том, что Маршал объяснил молчание мировых звезд после «Крокуса».