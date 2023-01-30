Не врачи и не препараты: что на самом деле вернуло тяжелобольного Костомарова с того света

Олимпийский чемпион Роман Костомаров больше двух недель назад попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все эти дни фигурист находился в реанимации, и поклонники с коллегами молились за его здоровье. На данный момент врачам удалось стабилизировать спортсмена и вывести его из комы. Он даже смог пообщаться с супругой Оксаной Домниной. Но, как сообщают медики, расслабляться пока рано.

Сейчас высококвалифицированные специалисты пытаются сделать так, чтобы Костомаров пошел как можно скорее на поправку. Однако актриса Ксения Алферова считает, что по-настоящему помочь фигуристу способны не препараты, а его любящая супруга. По ее словам, именно забота и поддержка Оксаны Домниной не только буквально вернули Романа с того света, но и продолжают помогать ему бороться дальше.

«У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви – это то, что я наблюдаю, – вытянет своего любимого человека. У Оксаны все получится!» - прокомментировала актриса изданию MK.RU.

Напомним, что ранее появилась информация, что врачи обнаружили у Костомарова проблемы с сердцем и планируют провести операцию.