«Не возьму с собой эти переживания»: Карина Кокс рассказала о конфликтах с Давой и Марией Погребняк

Певица Карина Кокс рассказала о конфликтах с блогерами Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава, и Марией Погребняк на съемках шоу «Сокровища императора». По словам артистки, соперников раздражало, что она все время лидирует в конкурсах.

«Лично у меня нет никаких отношений ни с девушками, ни с парой Давида. Я не буду думать о них за пределами шоу. Все что было в кадре, для меня там и осталось, я не возьму с собой эти переживания в обычную жизнь», -сказала Карина в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Она подчеркнула, что не собирается общаться с Давой, Погребняк и Аланой Мамаевой в обычной жизни. Все переживания из-за этих людей Кокс решила оставить в прошлом.

«Каждый сам несет ответственность за свои слова и поступки, я отвечаю только за себя», — подчеркнула Карина, добавив, что всегда анализировала свои поступки, особенно, если кого-то невольно обижала.

Ранее Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Бывшие возлюбленные впервые после расставания встретились на шоу «Сокровища императора». Как признался Дава, он долгое время проживал жизнь человека, которым не является, а последние полтора года испытывал депрессию.