«Не воспринимает сына как отдельного мужчину»: Германика «набросилась» на мать Гогунского после интервью Собчак

Режиссер Валерия Гай Германика выступила с обвинениями в адрес матери актера Виталия Гогунского после интервью Ксении Собчак. Она уверена, что именно родительница и ее методы воспитания повлияли на отношение звезды «Универа» к женщинам.

В личном Telegram-канале Валерия призналась, что считает скандальное интервью Гогунского полезным. По ее мнению, благодаря его разговору с Собчак многие женщины никогда не вырастят таких же сыновей.

«Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другой человек. Почему никто не заметил тот факт, что весь свой бизнес он переписал на мать, та приумножила доход в четыре раза, а ее сын выплачивает копеечные алименты своей дочери?» - заявила Германика.

По мнению режиссера, мать не видит в Виталии мужчину. Для нее он ребенок и продолжение нее самой. Валерия отметила, что родительница актера поэтому и не настаивает на выплате сыном алиментов на дочь.

«Такая женщина психологически не воспринимает своего сына как отдельного мужчину, способного нести свою мужскую ответственность», - поделилась мнением Германика.

Напомним, что в интервью Собчак Гогунский сделал ряд высказываний, которые возмутили пользователей Сети. Актер заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной, а если болеет – обязана скрывать недуг. Также, по его мнению, в критические дни женщина должна находиться в отдельной комнате и не докучать близким.

Ранее Виктория Дайнеко предложила изолировать Виталия Гогунского.