«Пошли все!»: певица Слава призналась в алкоголизме

Певица Слава призналась в любви к алкоголю, об этом она рассказала в своих соцсетях.

Знаменитость выложила очередное видео, на котором она была под градусом. Певица призналась, что очень любит алкоголь и никак не может от него отказаться.

«Я немножко бухая и как обычно радую вас. И себя, кстати. Вот честно, я очень люблю выпить. И пошли все!» — высказалась она.

Попутно Слава рассказала занимательную историю о сверчках, которые живут у нее в банке. Она сообщила подписчикам, что один из насекомых сбежал, а второго она поселила у себя дома около цветка.

«Чтобы чувствовать, когда ты спишь, что ты спишь в Крыму или в Сочи, знаете?» — объяснила свою задумку певица.

Напомним, певица Слава уже давно не скрывает своих проблем с алкогольной зависимостью. В интервью она заявляла, что ее организм не восприимчив к спиртному: «я сдала генетический анализ, и мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. То есть я могу пить бесконечно».

Ранее мы писали о том, что соседка актера Вячеслава Гришечкина рассказала о его пьянстве перед смертью. По словам женщины, актер не отказывался от алкоголя даже после опасной операции на сердце.