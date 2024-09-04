Ксения Бородина набросилась на оскорбившую Сердюкова Александру Маслакову

Телеведущая Ксения Бородина публично заступилась за своего бойфренда Николая Сердюкова после того, как его обвинили в продвижении в проекте «Последний герой» «по связям». Такое заявление сделала одна из участниц шоу Александра Маслакова и получила ответ от возлюбленной блогера.

Ксения отметила, что, кроме Маслаковой, все хорошо относились к Сердюкову, и никакого негатива от других участников не было. Александру она даже не захотела называть по имени, поэтому упомянула ее как «женщину в стрингах».

«Да от кого? От женщины в стрингах, которая только этим и запомнилась. От самых умных и интересных никакого негатива не было. Все ребята общались замечательно», - заявила Бородина в личном блоге.

Напомним, что Александра также говорила, что сочувствует Ксении, так как она встречается с Сердюковым.

Об отношениях Бородиной с блогером стало известно этим летом. Телеведущая опубликовала романтические видео с Николаем и призналась, что очень с ним счастлива. Однако о свадьбе Ксения пока не заговаривает.

Ранее стало известно, как Ксения Бородина влюбилась в Николая Сердюкова.