«Не влезла в платье»: Лера Кудрявцева набрала вес после разговоров о беременности

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах с лишним весом. 51-летняя артистка заявила, что страдает из-за округлившейся фигуры. Оказалось, что в последнее время формы сексуальной блондинки сильно изменились. Ей даже пришлось отказаться от старых нарядов.

В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ знаменитость призналась, что редко соблюдает диету. Это сразу сказалось на ее фигуре.

«Это смех. У меня вечерние платья весят в шкафу в ряд. Я не влезла ни в одно», — поделилась теледива.

Гости программы не поверили в слова Леры. А продюсер Иосиф Пригожин отметил, что всегда считал будто у Кудрявцевой долгие годы был один размер одежды.

«Ни в одно!» — еще раз грустно повторила звезда.

Пользователи Сети тоже засомневались, а многие предположили, что одежда Леры могла сесть после стирки. Ведь по фотографиям артистки трудно заметить лишние килограммы. Во время отпуска в Омане теледива публиковала снимки в купальниках, которые прекрасно сидели на ее стройном теле.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лера Кудрявцева решила быть одна. Знаменитая блондинка поделилась размышлениями о любви, которые напрягли ее поклонников. Многие решили, что звезда намекает на развод с молодым хоккеистом.