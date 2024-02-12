«Не вижу смысла»: почему сестра Жанны Фриске отказалась от отдыха в России

Сестра Жанны Фриске и певица Наталья Фриске заявила, что отдыхать в России очень дорого. Она поделилась в соцсетях, что предпочитает альтернативные варианты за границей из-за высоких цен в России.

Девушка активно ведет личный микроблог и делится подробностями своей жизни. Поклонники интересуются, почему Наталья выбирает для отдыха популярные зарубежные курорты.

«В России отдыхать очень дорого. Не вижу смысла отдавать такие большие деньги за такой отдых...Когда за ту же сумму можно улететь, например, в Турцию», — объяснила Наталья.

Фриске недавно она вернулась из круиза на роскошном лайнере, где была вместе с семьей. Она уточнила, что потратила 143 тысячи рублей на круиз для себя и отца и осталась впечатлена качеством обслуживания.

Напомним, что Наталья Фриске воспитывает свою дочь, которая появилась на свет 8 апреля 2022 года. Она рассказывала о том, что 12 лет стремилась к материнству, переживая три замершие беременности и неудачное ЭКО, которое привело к разводу с мужем, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Позже она попробовала снова и в другой клинике, и сразу же добилась успеха.

37-летняя певица призналась, что планирует стать мамой во второй раз после того, как дочь пойдет в детский сад. Она подчеркнула, что не боится возраста и готова к еще одной беременности.

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