«Попытка номер два»: Агата Муцениеце заявила, что улетела с детьми из Москвы
© Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Актриса Агата Муцениеце смогла улететь вместе с детьми из Москвы со второй попытки. Они отправились на горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Об этом сообщает The Voice.
Звезда сериала «Закрытая школа» опубликовала в соцсети кадры с путешествия.
«Попытка номер два», — написала актриса.
Также Агата Муцениеце поделилась видео, снятым в аэропорту. Актриса не стала скрывать эмоций от того, что они с детьми все же смогут отправиться на отдых.
«Меня зовут Агата и мы в аэропорту, мы сейчас полетим на самолете!» — высказалась актриса.
Дети Агаты Муцениеце Тимофей и Мия от брака с актером Павлом Прилучным давно мечтали о таком путешествии. Актриса записала на видео их дорогу из аэропорта на сам курорт.
Оказавшись на горнолыжном курорте, Агата Муцениеце с детьми и подругой, дизайнером Олесей Шиповской, сразу отправились на базу, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Актриса с детьми оделись в горнолыжные костюмы и арендовали все необходимое оборудование. Знаменитость пообещала подписчикам и дальше делиться моментами из путешествия.
Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце вместе с детьми не смогла улететь из Москвы в Сочи, поскольку они опоздали на посадку и их не пустили на рейс.