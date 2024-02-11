«Попытка номер два»: Агата Муцениеце заявила, что улетела с детьми из Москвы

Актриса Агата Муцениеце смогла улететь вместе с детьми из Москвы со второй попытки. Они отправились на горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Об этом сообщает The Voice.

Звезда сериала «Закрытая школа» опубликовала в соцсети кадры с путешествия.

«Попытка номер два», — написала актриса.

Также Агата Муцениеце поделилась видео, снятым в аэропорту. Актриса не стала скрывать эмоций от того, что они с детьми все же смогут отправиться на отдых.

«Меня зовут Агата и мы в аэропорту, мы сейчас полетим на самолете!» — высказалась актриса.

Дети Агаты Муцениеце Тимофей и Мия от брака с актером Павлом Прилучным давно мечтали о таком путешествии. Актриса записала на видео их дорогу из аэропорта на сам курорт.

Оказавшись на горнолыжном курорте, Агата Муцениеце с детьми и подругой, дизайнером Олесей Шиповской, сразу отправились на базу, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Актриса с детьми оделись в горнолыжные костюмы и арендовали все необходимое оборудование. Знаменитость пообещала подписчикам и дальше делиться моментами из путешествия.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце вместе с детьми не смогла улететь из Москвы в Сочи, поскольку они опоздали на посадку и их не пустили на рейс.