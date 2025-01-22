«Не вижу смысла лечиться за границей»: жена раскрыла диагноз Отара Кушанашвили

Жена шоумена Отара Кушанашвили Ольга Фролова раскрыла его диагноз. Она сообщила, что у журналиста рак сигмовидной кишки четвертой стадии. При этом от лечения за границей семья отказалась.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Ольга призналась, что супруг перенес несколько операций, пока он не закончил химиотерапию. По окончании лечения его ждут обследование и восстановительная терапия.

В случае с Кушанашвили врачи «верят в самое лучшее», журналист соблюдает рекомендации. По словам супруги, некоторые врачи боялись браться за его лечение – опасались, что будет скандалить. Вместо этого Отар беспрекословно выполняет предписания врачей.

«Нам в нашей стране жаловаться не на что, не вижу смысла лечиться за границей. В нашем онкоцентре несколько лет назад лечилась моя мама, даже не имея на тот момент тех средств, которые доктора имеют сейчас. Но, слава богу, сейчас у нее все хорошо. И у Отара тоже будет все хорошо, я в этом не сомневаюсь», - отметила супруга шоумена.

Ольга также рассказала, что он на диетическом питании. Кушанашвили ест много белка, вся пища преимущественно отварная.

Ранее он резко высказался о певце Филиппе Киркорове. Артист проявил неуважение к журналисту, борющемуся с раком.