«Не вижу проблем»: Алибасов отреагировал на новости о выселении Федосеевой-Шукшиной из квартиры

Композитор Бари Алибасов опроверг информацию, что его бывшую жену Лидию Федосееву-Шукшину дочери насильно выселили из квартиры в центре Москвы. По словам музыканта, ей хорошо за МКАДом, и она там спокойно живет с помощницей.

Алибасов отметил, что время от времени общается с экс-супругой. Например, последний раз они созванивались неделю назад, поэтому он с уверенностью может сказать, что с ней все в порядке. Сиделка помогает актрисе во всем, убирает, покупает продукты и ходит с ней в храм. Также он подчеркнул, что с дочерью Ольгой у Федосеевой-Шукшиной довольно близкие и теплые отношения.

«Я не вижу никаких проблем и никаких эмоциональных взрывов. Ничего такого нет», - цитирует слова Бари Каримовича Пятый канал.

Напомним, что информация о том, что пожилую актрису после инсульта родственники выселили из квартиры, появилась после выхода программы «Звезды сошлись» на НТВ. Там Ольга Шукшина рассказала, что вместе с остальными членами семьи приняла решение переселить мать для ее же блага. Однако позже она возмутилась новостям, появившимся в СМИ, так как, по ее словам, никто недвижимость у Лидии Николаевны не отнимал.

Ранее Ольга Шукшина заявила, что журналисты устроили для нее провокацию.