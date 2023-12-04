«Меня подставили»: младшая дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла выселение матери

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что ее подставили на ТВ, сообщив, будто она выселила мать из квартиры в центре Москвы. Родственница хотела рассказать, что за городом 85-летней артистке стало лучше, но сюжет передачи выстроили так, как она ничуть не ожидала.

Комментарий Ольги приводит сайт Kp.ru.

«Надо же было купиться на провокацию программы «Звезды сошлись», которые подставили меня, сказав, что я вышвырнула старенькую маму куда-то на окраину», - рассказала она изданию.

54-летняя Ольга заявила, что на ТВ есть люди, желающие «расколоть и додавить семью». При этом дочь актрисы призналась: «Да, мы живем не без проблем, но мы с мамой проходим этот путь вдвоем и крепко обнявшись».

За матерью она ухаживает в одиночку – помогает только сын. Ни другая дочь Федосеевой-Шукшиной, ни внучка не участвуют, говорит Ольга. «В программе все перевернули», - заключила она.

Ольга раскрыла имеющуюся у актрисы недвижимость: речь идет о двух квартирах в Москве и одной жилплощади за границей. Ольга объяснила: решение о переезде мотивировано тем, что в Новой Москве чище воздух, там актриса легче переносит бронхиальную астму, «нет такого кашля».

Дочь Федосеевой-Шукшиной в настоящий момент восстанавливается после операции – поначалу, указывает она, не могла надевать обувь, это делал сын. Сейчас она чувствует себя лучше, «подлечилась», а в начале «было сложно и больно даже наклоняться».

Ранее сообщение о выселении актрисы из квартиры в центре Москвы прокомментировал сын продюсера Бари Алибасова. Он назвал это событие ожидаемым.