«Не вина, а оплошность»: Азиза неожиданно высказалась в суде по делу об убийстве Талькова

В петербургском суде прошло очередное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова в СК «Юбилейный». Артистка Азиза, которая присутствовала в роковой вечер, заявила, что трагедии можно было бы избежать.

Певица явилась в суд для дачи показаний по делу об убийстве исполнителя. Именно с ее охранником Тальков поругался на концерте, что в итоге привело к перестрелке и гибели певца.

Азиза пришла на заседание в ярком образе: в эффектной камуфляжной кепке, куртке с меховым воротником и огромным кулоном в виде звезды. Певица уверена, что все могло бы закончиться иначе, если бы участники конфликта вели себя спокойнее.

«Это даже не вина (Шляфмана — прим. „Страсти“), а оплошность. Просто не надо было ребятам заниматься подстрекательством. Создавать этот ажиотаж, волны в тазике на ровном месте. Все это и привело к самой стычке», — приводит ее слова Kp.ru.

Артистка добавила, что если бы ее попросили дать тогда совет, она бы попросила вести себя дипломатичнее, мирно. По словам Азизы, директор той или иной звезды всегда должен быть спокоен, поскольку творческие люди — существа эмоциональные.

После смерти Талькова знаменитость застала его директора в смятении. Она считает, что Шляфман просто не осознал того, что произошло, поэтому, возможно, и не чувствует своей вины.

Ранее телохранитель погибшего артиста рассказал, что услышал крики, когда стоял возле гримерки певца. Тальков ругался с Игорем Малаховым, охранником Азизы.