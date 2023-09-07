«Не виделись четыре года»: актер Андрей Леонов рассказал о пропасти между ним и старшим сыном

Актер Андрей Леонов признался, что уже четыре года не виделся со старшим сыном, об этом он рассказал в программе «Судьба человека».

Евгений — старший сын народного артиста Андрея Леонова. Мужчина родился в браке актера с Марией Алехандрой Куэвас, уроженкой Чили. Однако с 6 лет он жил в Европе. В 2019 году у Евгения родился сын, но ни внука, ни своего наследника актер Андрей Леонов не видел уже больше четырех лет.

Как признался артист, проблема была сначала в пандемии коронавируса, а сейчас он не может попасть в Европу из-за нестабильной политической обстановки.

«Проблема в том, что мы с ним уже четыре года не виделись: пандемия, потом, к сожалению, вот такая ситуация. Мы с ним не можем встретиться пока, во всяком случае, пока так», — рассказал Леонов.

Ведущий Борис Корчевников выразил надежду на скорую встречу отца и сына, сказав, что Евгений рано или поздно вернется в Россию.

«Да, надеюсь, что так!» — ответил артист.

Напомним, народный артист России был дважды женат. Второй супругой стала Анастасия Леонова, дочь композитора Игоря Якушенко и актрисы Веры Тарасовой. От этого брака у знаменитости родились двое детей: дочь Анна и сын Михаил.

Ранее мы писали о том, что у двойняшек певицы Аллы Пугачевой найден отец, готовый сдать ДНК-тест. Предполагаемым отцом Лизы и Гарри стал композитор Сергей Савин.