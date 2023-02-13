«Не видел никогда»: брошенный внук отказался от 88-летней Натальи Фатеевой

Исполнительница ролей в фильмах «Три плюс два» и «Табачный капитан» Наталья Фатеева мучается от проблем со здоровьем и ведет затворнический образ жизни. Недавно стало известно, что 88-летней актрисе стало хуже.

Знаменитость перенесла шесть операций и едва стоит на ногах. За ней смотрят не родные, а сиделка. Ее услуги и лекарства оплачивает благотворительный фонд «Артист». СМИ пишут, что у Натальи с возрастом испортился характер. Она изводит своими капризами всех вокруг. Даже наследники с ней не общаются.

У Фатеевой есть сын Владимир, которого она родила от режиссера Владимира Басова и дочь Наталья – от третьего мужа, летчика-космонавта Бориса Егорова.

«Мы, я и моя сестра, мы не отдалялись. Это Наталья Николаевна сама от нас… Ей комфортно жить самой с собой», – делился Владимир.

У женщины есть также 37-летний внук Евгений Коропцов, который никогда не виделся со своей звездной бабушкой. Несмотря на это, они очень похожи внешне.

Напомним, что дочь знаменитости Наталья родила сына, когда ей было всего 16 лет. Женщина вынудила ее оставить ребенка в роддоме. Когда отец мальчика узнал о его появлении, то собирался жениться на девушке, но актриса встала против этого брака.

Евгения воспитывали бабушка и дедушка со стороны отца. Он узнал всю правду только после 18-летия.

«Как можно обидеться на человека, которого ты не видел никогда. Чтобы обидится на кого-то, надо быть сильно обиженным по жизни. А я вырос в прекрасной семье. Меня растили родители. Какая разница, что там написано в документах. Важно, кто растил», — говорит Коропцов.

Ранее мы писали о том, что именно случилось со здоровьем 88-летней Натальи Фатеевой.