«Всё тело дрожит»: сиделка Натальи Фатеевой сообщила о резком ухудшении здоровья актрисы
Сиделка 88-летней Натальи Фатеевой сообщила о резком ухудшении здоровья знаменитой актрисы.
Фото: Starface.ru
Второй супруге знаменитого актёра Владимира Басова Наталье Николаевне Фатеевой 88 лет.
Когда-то она считалось первой красавицей советского кино, однако преклонный возраст берет свое: у народной актрисы серьезные проблемы с ногами.
На сегодняшний день Наталья пережила с десяток операций, а после того, как её дети, актер и актриса Владимир и Наталья начали жить самостоятельной жизнью, у Фатеевой появилась сиделка.
Женщина заявила о себе недавно, появившись в скандальном ток-шоу «Ты не поверишь!» и рассказала печальную правду о своей подопечной.
«Она очень тяжелая, очень… Постоянный нужен уход. Если вдруг тело дрожит – значит нужно отдохнуть» – грустно сказала сиделка знаменитой актрисы.