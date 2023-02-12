«Всё тело дрожит»: сиделка Натальи Фатеевой сообщила о резком ухудшении здоровья актрисы

Второй супруге знаменитого актёра Владимира Басова Наталье Николаевне Фатеевой 88 лет.

Когда-то она считалось первой красавицей советского кино, однако преклонный возраст берет свое: у народной актрисы серьезные проблемы с ногами.

На сегодняшний день Наталья пережила с десяток операций, а после того, как её дети, актер и актриса Владимир и Наталья начали жить самостоятельной жизнью, у Фатеевой появилась сиделка.

Женщина заявила о себе недавно, появившись в скандальном ток-шоу «Ты не поверишь!» и рассказала печальную правду о своей подопечной.

«Она очень тяжелая, очень… Постоянный нужен уход. Если вдруг тело дрожит – значит нужно отдохнуть» – грустно сказала сиделка знаменитой актрисы.