Михаил Галустян признался, что у него бывают кризисы в отношениях с женой

Российский шоумен и комик дал интервью информационному порталу «7Дней.ru».

В беседе с журналистами он сравнил свою семейную жизнь с кораблем, который успешно преодолевает житейское море вот уже 15 лет.

«Дочки, родители Вики, мои родители, друзья семьи, родители друзей детей — это все придает устойчивость нашему кораблю».

Бывший герой КВН женился на бухгалтере Виктории Штефанец в 2007 году, при этом напоминает, что предложение руки и сердца поступило не от Михаила, а от Виктории.

Актер признается: в супружеских отношениях случались кризисы. Но умение озвучивать и проговаривать все проблемы помогает супругам выходить из кризисов благополучно.

«Нас слишком многое связывает», - говорит Галустян. Он уверен: ничто не может пошатнуть их брак с Викторией.