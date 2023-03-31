Не везет в любви: в Сети жалеют оставленную бойфрендом Светлану Ходченкову

Светлана Ходченкова считается самой востребованной актрисой России. Девушка всегда снимается в топовых проектах и является желанной гостьей светских мероприятий. Благодаря труду и яркой внешности Светлана даже попала в фильм Голливуда. Несмотря на головокружительный успех в карьере, в личной жизни знаменитости не все так гладко. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Не так давно Ходченкова стала появляться на публике в компании тайного избранника. Прессе ничего не известно о жизни и сфере деятельности мужчины. Кроме того, нередко он прячет свое лицо от камер, чтобы журналисты его не узнали.

30 марта для Светланы состоялся важный день. Тогда в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Актрисы», в котором она сыграла главную роль. Проект обещает стать громкой новинкой этого месяца, поскольку в нем задействован культовый актерский состав, а сценаристом выступила сама Паулина Андреева. Несмотря на всю ценность ситуации, Ходченкова появилась перед публикой в гордом одиночестве. После этого пользователи Сети стали обсуждать расставание артистки с ее избранником.

Фанаты с досадой отметили, что самой красивой актрисе отечественного кино совсем не везет в любви. К 40 годам знаменитость была замужем лишь один раз.

К слову, сама Светлана никак не реагирует на домыслы публики и не комментирует личную жизнь.

Ранее мы писали о том, что Ходченкову засняли в объятиях известного актера. Мужчина трогал ее за шею и прижимал к себе. Подробности смотрите здесь.

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