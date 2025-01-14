«Не везет ему»: в США рассказали о тяжелом положении Преснякова после пожаров

Журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской заявил, что у Никиты Преснякова сгорели все вещи при пожаре. Об этом сообщает POPCAKE.

Внук Аллы Пугачевой вошел в число звезд, чье имущество пострадало во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Пресняков вместе с избранницей покинул место ЧС: пара находится на безопасном расстоянии от огня. Артист не скрывает, что пребывает в тяжелом состоянии. Подобную информацию подтверждает и местный журналист. По его словам, Никита потерял все при пожаре и испытывает финансовые трудности.

«Сгорели вещи. Убежали, что успели — взяли», — сообщил сотрудник СМИ.

Максим отметил, что проблемы с деньгами у певца начались задолго до природного бедствия. Из-за этого ему приходилось обращаться за помощью к звездной бабушке и маме.

«Никита остался без денег, помогают мама и бабушка. Жалко парня, не везет ему в последнее время», — резюмировал Максим.

Сам Пресняков не подтверждал слова журналиста.

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