«Не везет ей с мужиками»: Яна Рудковская высказалась о разводе Лопес и Аффлека

Фанаты Дженнифер Лопес и Бена Аффлека до конца надеялись на примирение супругов. Но в годовщину свадьбы певица сделала решительный шаг и подала документы на развод в суд. Разрыв знаменитостей активно обсуждают в Сети. Свое мнение решила высказать и Яна Рудковская.

Продюсер Димы Билана радовалась воссоединению звезд два года назад и расстроилась, что их отношения подошли к концу.

«Дженнифер подала на развод. Ну не везет ей с мужиками, что уж говорить», — написала Яна в своем Telegram-канале.

Жена Евгения Плющенко заявила, что ей обидно из-за развода Джей Ло и Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступили в отношения в 2002 году, однако их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, а затем пара объявила о расставании. В 2021 году стало известно о том, что знаменитости возобновили отношения, а через год они поженились. Возлюбленные сыграли две свадьбы — в июле, и в мае 2022 года.

Но уже в мае 2024 года появились слухи об их разрыве. После этого знаменитости стали жить отдельно друг от друга.

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Бена Аффлека предпринимает попытки спасти его брак с артисткой.