«Не верю, спектакль»: Катя Гордон высказалась о браке Муцениеце и Дранги

Юрист и певица Катя Гордон не верит в союз Агаты Муцениеце с Петром Дрангой. Своими рассуждениями она поделилась с журналистами. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

25 августа 2025 года актриса из сериала «Закрытая школа» и бывшая жена Павла Прилучного сыграла свадьбу со своим возлюбленным, аккордеонистом Петром Дрангой. Агата опубликовала в соцсетях серию фото и видео, делилась своим счастьем с поклонниками. Оказалось, что не все поверили в любовную историю звезд.

Екатерина Гордон дала понять, что не уверена в чувствах между мужем и женой. Все это она назвала спектаклем.

«Не верю. Извините, Агата, Дранга, Господи, не верю. Я верю, есть там один иноагент, будь он неладен, но я верю в его гипотезу, что это спектакль. Извините, это мое личное мнение», – поделилась юрист.

Поклонников удивил выбор даты свадебной церемонии, так как три года назад в этот день женился экс-муж Агаты, Павел Прилучный. Его женой является актриса Зепюр Брутян. Ранее они в беседе с сайтом «Страсти» высказались о свадьбе Муцениеце и Дранги.