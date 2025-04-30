«Не верю, до сих пор не верю»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова купила дочери квартиру в Москве

43-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Актриса и ее супруг купили квартиру в Москве 14-летней дочери Лизе.

О крупном приобретении звезда «Ворониных» рассказала в социальных сетях. Екатерина призналась, что на протяжении полугода собиралась рассказать о покупке жилья, но решила приоткрыть завесу тайны только после получения заветных ключей.

«Новость, о которой я мечтала с рождения Лизы. Не верю, до сих пор не верю… Но, походу, принимаем поздравления. Честно признаюсь: я полгода затаивала дыхание, прежде чем рассказать вам эту историю», - пояснила она.

В видео из новой квартиры Волкова рассказала, что ей пришлось пройти «бюрократический квест»: допсоглашения, бесконечные встречи застройщиком. Но, наконец, актриса получила заветные ключи и смогла выдохнуть.

Супруги приобрели апартаменты в строящемся ЖК, поэтому впереди им предстоит ремонт. Волкова отметила, что обожает все обустраивать, но постарается сдержать себя, ведь не ей жить в этой квартире. Екатерина очень рада, что у дочери есть стартовый капитал, и ей не нужно будет ломать голову над приобретением недвижимости.

В 2010 году знаменитость вышла замуж за Андрея Карпова. У супругов есть дочь Елизавета.

Недавно Екатерина Волкова снова вышла замуж. Актриса вновь решила сыграть свадьбу с супругом.