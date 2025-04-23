Актриса Екатерина Волкова раскрыла детали второй свадьбы
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В этом году актриса Екатерина Волкова отметит 15-летие совместной жизни с мужем, Андреем Карповым. Звезда «Ворониных» решила в честь этого сыграть повторную свадьбу: 9 апреля супруги вновь пришли в ЗАГС. О том, как прошло торжество, Екатерина рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на Церемонии вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025.
Волкова отметила, что повторно жениться может любой желающий, и это совершенно бесплатно. Своего супруга Екатерина поставила просто перед фактом, но против идеи жены он не возражал.
«Он нормально отреагировал. Я просто спросила у него о планах на 9 апреля. Андрей сказал: «Что ты опять придумала?», а я говорю: «Встречаемся в ЗАГСе». Этот праздник был не сколько для друзей, а больше для нас самих и дочери. Ребенок, который никогда не был на свадьбе родителей, подавал нам кольца. Для нее это было очень волнительно», - призналась 43-летняя артистка.
Екатерина и Андрей попросили у друзей только один подарок – пылесос. Только этот предмет они включили в виш-лист. В первую очередь пара рада присутствию близких на важном в их семейной жизни событии.
Ранее Екатерина Волкова рассказала, как чуть не развелась с мужем во время очередной ссоры.