Актриса Екатерина Волкова раскрыла детали второй свадьбы

«Он нормально отреагировал. Я просто спросила у него о планах на 9 апреля. Андрей сказал: «Что ты опять придумала?», а я говорю: «Встречаемся в ЗАГСе». Этот праздник был не сколько для друзей, а больше для нас самих и дочери. Ребенок, который никогда не был на свадьбе родителей, подавал нам кольца. Для нее это было очень волнительно», - призналась 43-летняя артистка.

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