«Не верю, что моей девочки больше нет»: мать невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер не знала о ее смерти

В декабре 2024 года стало известно о внезапной смерти 26-летней невестки Марии Шукшиной, родившей ребенка от сына актрисы. Однако, как оказалось, мать Фрейи (Анастасии) Зильбер не знала о том, что дочери не стало. Об этом она рассказала в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Фрейя Зильбер, о которой страна узнала, когда она заявила о беременности от сына Марии Шукшиной Макара, ушла из жизни при загадочных обстоятельствах в декабре 2024 года. Тело девушки нашли в одной из квартир в Санкт-Петербурге, а рядом с ним лежали шприцы и приспособления для курительных смесей.

Мать невестки актрисы Нина Лупачева призналась, что узнала о гибели дочери от Андрея Малахова. По словам женщины, Фрейя не планировала встречать Новый год с родными в Барнауле, но обещала приехать летом.

«Кажется, что это все не по-настоящему, это не правда. Это точно-точно, что она умерла? Вдруг это неправда?» — высказалась Нина Лупачева.

Вместе с корреспондентами мать Фрейи Зильбер отправилась в Санкт-Петербург и посетила квартиру, в которой обнаружили ее дочь.

«Она еще утром была жива, весела, счастлива. Они просто что-то не то смешали, видимо, по глупости. <…> Гудели всю ночь, утром легли спать… <…> Мою дочь обнаружили на кресле, она живая была, а мальчика в той комнате, Фрейя уже холодная была. Думаю, они смешали что-то с алкоголем», — рассказала соседка девушки.

Нина Лупачева со слезами на глазах призналась, что до сих пор не может поверить, что «ее девочки больше нет».

Напомним, в 2017 году Фрейя Зильбер заявила, что родила ребенка от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. Звездная семья отказывалась принимать малыша и признали Марка только после ДНК-экспертизы. В 2020 году девушка отдала сына на воспитание актрисе и ее семье, но продолжала с ним общаться.

Ранее сообщалось о том, что сестра Марии Шукшиной Ольга прервала молчание после смерти Фрейи Зильбер.