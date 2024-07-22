«Не верю, что им там хорошо»: Немоляева высказалась об уехавших из РФ Пугачевой и Галкине*

Народная артистка России Светлана Немоляева поделилась мнением о поведении эмигрировавших из РФ Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом). Ее слова приводит aif.ru.

«Я не знаю, как так можно, как можно плохо говорить о России, матери твоей. То, что говорит сегодня Максим*, возмутительно. И грустно. А еще они будто защищаются, чтоб всем нам доказать, что у них все хорошо. А я не верю, что им там хорошо и не верю, душа у них на месте», - высказалась актриса.

Немоляева подчеркнула, что уехавшие из России супруги в настоящий момент «страдают». Она также отметила, что Примадонна и ее муж-юморист своими высказываниями обидели огромное количество россиян.

«Как Галкин* и Пугачева теперь будут выходить из ситуации, в которую сами же себя поместили, я не знаю. Они обидели своими словами столько людей в России!», - заключила она.

Ранее Немоляева раскритиковала поведение латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

*(признан в РФ иноагентом)