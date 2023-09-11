«Не верю»: Алана Мамаева усомнилась в благих намерениях своего бывшего мужа

Экс-жена Павла Мамаева усомнилась, что он передаст выигранные деньги на благие цели, об этом сообщает StarHit.

Футболист стал победителем шоу «Выжить в Дубае», призовой фонд которого составляет 10 миллионов рублей. В финале ему проиграла актриса Анна Хилькевич. В итоге Павел Мамаев заявил, что вся сумма выигрыша будет отправлена на благотворительность.

Впрочем, в такую щедрость не поверила его бывшая жена Алана Мамаева, с которой футболист судился за алименты не так давно.

«Какой благородный… Не верю! Человек, который у собственного ребенка отсуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», — заявила она.

Недавно Мамаева пожаловалась в соцсетях, что вынуждена отдать бывшему мужу три миллиона рублей, которые она копила на обучение ребенка. Дело в том, что суд поделил совместно нажитое имущество между супругами и Алана еще осталась должником.

Напомним, брак Аланы и Павла продлился 8 лет. В 2021 году они расстались из-за частых ссор и измен со стороны Мамаева. Журналисты предполагали, что футболист изменял жене с флористом Александрой из Вильнюса. У пары есть общий ребенок Алиса.

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