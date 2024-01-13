Бывшая супруга Ромы Жукова сообщила, что избавилась от долгов за ЖКХ. Об этом пишет StarHit.

Елена Жукова была в браке с музыкантом Ромой Жуковым с 2005 по 2019 год. Их развод прошел с большим скандалом, а Елена в итоге осталась в одиночку воспитывать шестерых детей.

При этом женщина не раз заявляла о бедственном финансовом положении семьи — дело в том, что музыкант не платил алименты на детей.

В итоге Елена Жукова сообщила, что часть задолженностей удалось погасить.

«Вчера мне позвонили судебные приставы и сказали, что у меня теперь нет долгов по ЖКХ. Спасибо соседу, который на аукционе купил наше ипотечное жилье. Благодаря ему теперь нет долгов. Люблю хорошие новости. Весь 2023 год ездила я по инстанциям», — рассказала она.

Жукова добавила, что после того, как она обратилась в одно учреждение по защите прав человека, в суде нашелся ее пропавший иск.

«Важно не сдаваться, не падать духом, идти к цели», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Разин обвинил в воровстве Сергея Лазарева и Романа Жукова.