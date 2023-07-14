Не великая и не вызывает уважения: Эдгард Запашный заявил об уходе Пугачевой и сравнил ее с Иосифом Кобзоном

Певицу Аллу Пугачеву начали забывать в России, потому что ее поступки не вызывают у публики уважения. После ухода Примадонны не скажут, что она великая. Такое мнение выразил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Он вспомнил уход из жизни певца Иосифа Кобзона и сравнил его с Пугачевой: «Если Кобзон ушёл великим, с армией поклонников, любовь которых строится прежде всего на уважении, то Пугачёва уходит, сама себя закапывая. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет, потому что все то, что она сделала — не вызывает уважения».

Запашный считает, что певица останется в памяти пары поколений, которые росли на ее песнях. Сейчас же, если выйти на улицу и попросить людей исполнить хотя бы одну композицию Пугачевой, девять из десяти не смогут.

«Народ её искусственно начинает забывать, потому что не испытывает к ней уважения», - сказал Запашный в интервью проекту «Так сказать» и добавил, что в этом вина самой Примадонны.

Ранее стало известно, что певица прибыла в Латвию, где арендовала виллу за 15 млн рублей. Элитная недвижимость находится на второй береговой линии. Внутри есть спа-комплекс, бассейн, рядом концертный зал и теннисный корт. Дом отделан натуральным деревом и оборудован по последнему слову техники. Певица даже планировала приобрести особняк, но собственник потребовал за него слишком большую сумму. Какую именно, не сообщалось.