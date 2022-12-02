«Не важно, какого цвета трусики»: Анастасия Волочкова поразила выбором наряда на Новый год

Балерина Анастасия Волочкова часто шокирует публику экстравагантными нарядами и скандальным поведением. В преддверии Нового года поклонники гадают – чем еще их удивит экс-прима. В новом интервью артистка рассказала, как собирается выглядеть в самую волшебную ночь года.

Волочкова поделилась, что не верит в гороскопы, астрологию и определенные цвета в одежде, которые притягивают удачу и счастье. По словам Анастасии, человек сам решает, как распоряжаться своей судьбой, и никакие звезды не могут повлиять на его решения. Поэтому при выборе наряда для Нового года балерина отталкивается только от своих вкусовых предпочтений.

Анастасия Волочкова не собирается использовать и «счастливые цвета». Напомним, что в этом году рекомендуется в новогоднюю ночь выбирать наряды черного, синего, голубого и зеленого оттенков. Именно они любимые у покровителя 2023 года – Кролика. Артистка считает – «не важно, какого цвета одежда, какого цвета трусики», главное лишь то, как ты себя представляешь и чувствуешь. И если душа светлая, то и не важно, во что ты одет.

К слову, если вы не согласны с мнением Волочковой по поводу символов и предсказаний, то наша редакция подготовила для вас гороскоп на 2023 год.