Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака: что готовит год Кролика

Самое интересное, что по китайскому календарю год Кролика потрясений не сулит. Напротив, жизнь будет размеренной и спокойной, что изначально звучит невероятно в той обстановке, в которой находится весь мир. Давай по порядку посмотрим на знаки Зодиака, и пусть каждый для себя сам сопоставит свои ожидания в столь непростое время с наступающим на нас своими лапками астрологического Кролика.

ОВЕН

Уверенно: Год сулит только положительное - успех в делах, раскрытие потенциала, собирание плодов за предыдущие труды. После предыдущих лет - белая полоса отчетлива и не стираема.

Осторожно: Здоровье. Следует ограничить себя с жирной пищей, фастфудом и алкоголем. Именно это может испортить все успехи в делах.

ТЕЛЕЦ

Уверенно: Год принесет в вашу жизнь необычную романтику в сложившиеся отношения, или стать новой отправной точкой для новых, неожиданных отношений. Свежие эмоции - основа вашей жизни в 2023 году.

Осторожно: В делах появятся новые возможности. Однако силы нужно распределить правильно, иначе все может пойти вкривь и вкось.

БЛИЗНЕЦЫ

Уверенно: Успех в делах не заставит себя долго ждать в деловой сфере. Однозначно для Вас это позитивный период. Год не потребует от вас много сил для получения необходимых результатов.

Осторожно: Аккуратнее со здоровьем. Риски простуды и снижение иммунитета для вас будут высоки весь год.

РАК

Уверенно: Карьерный рост. Потребует от вас усилий, само по себе все не сложится. Однако и не потребуется выжимать себя как лимон. Приоритеты станут решающим фактором. При их распределении остается только рассчитать свои силы.

Осторожно: Питание. Ограничьте себя во вредной пище, не злоупотребляйте мясом и алкоголем.

ЛЕВ

Уверенно: Любовные дела - ваш конек в 2023 году. Не сопротивляйтесь обогащать сложившиеся отношения, а если второй половинки нет - не опускайте руки - этот год точно не оставит вас в одиночестве.

Осторожно: Испытания могут возникнут в трудовой деятельности. От вас может потребоваться решительность и смелось, настойчивость и умение преодолевать сложности.

ДЕВА

Уверенно: Спокойствие в делах карьерных и делах семейных. Год будет стабильным и тихим. Главное, не портить там, где все работает слаженно и по обоюдному согласию.

Осторожно: Обязателен полноценный и здоровый сон. При его нехватке состояние дел и здоровья могут пошатнуться. Побеспокойтесь об этом заранее.

ВЕСЫ

Уверенно: Новые знакомства - это ваше сильное место в 2023 году, причем как в делах, так и в личной жизни. Не бойтесь заводить новых людей в свое окружение. Они помогут вам в будущем году.

Осторожно: Шаткое положение в карьерном росте может омрачить год, однако новые люди помогут исправить положение. Выбирайте их правильно и с расстановкой. Взвесьте, но не замыкайтесь.

СКОРПИОН

Уверенно: Самый удачный год среди всех знаков Зодиака в 2023 году. Ваши желания в ваших руках. Умейте воспользоваться таким случаем. Год Кролика - определенно ваш.

Осторожно: Здоровье может пошатнуться, если поедать все подряд. Лучше избавиться от вредных продуктов, иди хотя бы значительно сократить их количество.

СТРЕЛЕЦ

Уверенно: Весна-лето станет периодом перемен в карьере, которые помогут вам совершить прорыв. Этот год поможет реализовать себя и показать с лучшей стороны.

Осторожно: Аккуратнее с новыми знакомствами. Не доверяйте чужим людям свои тайны, высоки риски быть обманутыми и использованными во зло.

КОЗЕРОГ

Уверенно: Карьерный рост может не быть стремительным, однако очень стабильным. Вы сможете достичь уверенности в работе и заложить тем самым закладку на будущее. Не стремитесь резко в высоту.

Осторожно: Осторожнее с неправильным и откровенно вредным питанием. Могут быть обострения из-за переизбытка мучного, жирного, а также из-за превышения алкогольных доз.

ВОДОЛЕЙ

Уверенно: Не замыкайтесь в себе - 2023 год станет годом общения и заведения новых связей. Если правильно видеть людей - ненужные и опасные не попадут в вашу жизнь, а нужные и приятные - значительно улучшат ее.

Осторожно: Упадок сил возможен на фоне постоянной работы и заботой о других. Следует уделить этому внимание, пропивая витаминные комплексы, и не потреблять фастфуд и очень жирную пищу.

РЫБЫ

Уверенно: Отличный год для самореализации в деловой сфере. Повышенная продуктивность станет основой новых открытий. Будут решаться даже самые сложные задачи.

Осторожно: Возможны испытания в личных отношениях. В этом году не стоит устраивать размолвки, равно как и планировать свадьбы.