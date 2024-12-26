«Это стыд!»: экс-муж Нетребко осудил «отмену» российских артистов за границей из-за СВО

Оперный певец Юсиф Эйвазов высказался об «отмене» российских артистов за границей после начала СВО. Он считает это несправедливым, ведь в искусстве не должно быть политики.

Бывший муж вокалистки Анны Нетребко заявил, что всегда осуждал плохое отношение к русским за рубежом. По его мнению, это двойные стандарты, ведь американцы всегда говорили о равенстве, толерантности и что культура должна быть превыше всего, но при этом сами и поспособствовали «отмене».

«В конце концов, это безумно несправедливо», — поделился Эйвазов с NEWS.ru.

Певец подчеркнул, что российские артисты не должны сталкиваться с проблемами за границей — им не могут запрещать выходить на сцену в США или Европе.

«Почему вдруг кто-то решил, что раз ты русский, значит, ты не должен петь в Америке? Это стыд! Это ограниченность, узкое мышление людей, которые считают, что таким образом они решат какие-то проблемы. Да никаких проблем так не решить. Вы, наоборот, усугубляете это», - возмутился Юсиф.

Ранее певица-эмигрантка Анна Нетребко получила награду на фестивале в Италии.