Не в Россию: куда депортируют четверых участников группы «Би-2»

Четверых участников музыкального коллектива «Би-2», арестованных в Таиланде за выступление без лицензии, депортируют в Израиль. Среди них — солист группы Лева* (признан иноагентом на территории РФ).

Представителям МИД Израиля удалось связаться с тайскими властями и посольством страны. Они договорились о депортации четырех из семи задержанных музыкантов, у которых есть израильское гражданство, пишет издание Ynet.

Кроме того, еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию. Куда отправят остальных задержанных — неизвестно. Согласно текущей информации, «никого не депортируют в Россию».

Группа «Би-2» покинула Россию в 2023 году. Сейчас музыканты в основном выступают за рубежом.

Напомним, проблемы у коллектива возникли после концерта в клубе Illuzion Phuket на тайском Пхукете. Они выступили без разрешения на работу. После этого участники группы были арестованы, каждого из них оштрафовали на 95 долларов.

*(признан иноагентом на территории РФ)