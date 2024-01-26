Не в ресурсе: комик Александр Гудков отказался от выступлений в России

Недавно вернувшийся из-за границы комик Александр Гудков отказался от выступлений в России как минимум до конца лета. Об этом рассказал источник в окружении артиста Telegram-каналу Mash.

По данным источника, артиста сейчас не в ресурсе и не хочет появляться на публике. Поэтому он взял перерыв. Кроме того, долгое отсутствие комика в стране привело к снижению спроса на его кандидатуру. При этом он не хочет читать уже заготовленные шутки.

Артиста готов заменить на корпоративах Дмитрий Хрусталев. Его гонорар составляет 1 млн рублей.

Напомним, после закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гудков сделал несколько провокационных постов в соцсетях и пропал из медийного пространства. Многие связывали это со скандалом вокруг его пародии на песню SHAMAN «Я русский».

18 января Александра заметили на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево. Как оказалось, он сделал пересадку и вылетел в Тбилиси.